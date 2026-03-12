UI Boustead REIT chute lors de ses débuts sur le marché après l'introduction en bourse la plus importante de l'année à Singapour

Les actions du fonds d'investissement immobilier industriel et logistique singapourien UI Boustead REIT UIBO.SI ont ouvert à 0,805 S$ jeudi lors de ses débuts sur le marché, en baisse par rapport à son prix d'introduction en bourse de 0,88 S$ par action.

Mercredi, UIB REIT Management, le gestionnaire de UI Boustead REIT, a déclaré que l'introduction en bourse a permis de lever 973,6 millions de S$ (763,49 millions de dollars américains), en supposant que l'option de surallocation ne soit pas exercée.

Il s'agit de la première introduction en bourse sur le marché principal et d'une FPI à la SGX cette année, la plus importante cotation à Singapour depuis le début de l'année, et également de la plus importante introduction en bourse de FPI depuis l'offre de 773 millions de dollars de NTT DC REIT en juillet 2025.

Voici quelques détails:

* UI Boustead REIT a changé de mains à 0,82 S$ après 10 minutes de transactions sur la Bourse de Singapour, par rapport à son prix d'émission de 0,88 S$ par action. L'indice boursier de référence .STI était en baisse de 0,5%.

* Le produit de l'émission sera affecté à l'achat de biens immobiliers, au paiement de la taxe à la consommation remboursable, aux frais d'émission et aux coûts de transaction, ainsi qu'au fonds de roulement et aux réserves de trésorerie.

* Le portefeuille de la FPI comprend 23 biens immobiliers d'une valeur de 1,9 milliard de S$, dont 21 biens loués à Singapour et deux biens en pleine propriété au Japon.

* Parmi les principaux locataires figurent GlaxoSmithKline

GSK.L et Razer, les 10 premiers locataires du portefeuille contribuant à hauteur de 54 % au revenu immobilier net.

* "Les investisseurs ont été attirés par la qualité du portefeuille de l'introduction en bourse et les perspectives de croissance", a déclaré Jingkai Yew, responsable des marchés de capitaux d'actions de l'Asie du Sud-Est chez Citi. "L'introduction en bourse met en évidence la force de Singapour en tant que place boursière mondiale de premier plan pour les cotations de FPI, ainsi que sa capacité éprouvée à attirer des capitaux institutionnels mondiaux dans le secteur."

* DBS DBSM.SI et UOB UOBH.SI agissent en tant que directeurs d'émission conjoints pour l'introduction en bourse, tandis que DBS, UOB et Citi C.N agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints. DBS, UOB, Citi, CGS International, Goldman Sachs GS.N et Maybank MBBM.KL sont les teneurs de livre et les preneurs fermes conjoints.

* La Bourse de Singapour a constaté un intérêt croissant de la part d'émetteurs potentiels après une série de mesures prises par le gouvernement et la Bourse pour renforcer le marché des actions.

(1 $ = 1,2752 dollar de Singapour)