 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UI Boustead REIT chute lors de ses débuts sur le marché après l'introduction en bourse la plus importante de l'année à Singapour
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui et Jun Yuan Yong

Les actions du fonds d'investissement immobilier industriel et logistique singapourien UI Boustead REIT UIBO.SI ont ouvert à 0,805 S$ jeudi lors de ses débuts sur le marché, en baisse par rapport à son prix d'introduction en bourse de 0,88 S$ par action.

Mercredi, UIB REIT Management, le gestionnaire de UI Boustead REIT, a déclaré que l'introduction en bourse a permis de lever 973,6 millions de S$ (763,49 millions de dollars américains), en supposant que l'option de surallocation ne soit pas exercée.

Il s'agit de la première introduction en bourse sur le marché principal et d'une FPI à la SGX cette année, la plus importante cotation à Singapour depuis le début de l'année, et également de la plus importante introduction en bourse de FPI depuis l'offre de 773 millions de dollars de NTT DC REIT en juillet 2025.

Voici quelques détails:

* UI Boustead REIT a changé de mains à 0,82 S$ après 10 minutes de transactions sur la Bourse de Singapour, par rapport à son prix d'émission de 0,88 S$ par action. L'indice boursier de référence .STI était en baisse de 0,5%.

* Le produit de l'émission sera affecté à l'achat de biens immobiliers, au paiement de la taxe à la consommation remboursable, aux frais d'émission et aux coûts de transaction, ainsi qu'au fonds de roulement et aux réserves de trésorerie.

* Le portefeuille de la FPI comprend 23 biens immobiliers d'une valeur de 1,9 milliard de S$, dont 21 biens loués à Singapour et deux biens en pleine propriété au Japon.

* Parmi les principaux locataires figurent GlaxoSmithKline

GSK.L et Razer, les 10 premiers locataires du portefeuille contribuant à hauteur de 54 % au revenu immobilier net.

* "Les investisseurs ont été attirés par la qualité du portefeuille de l'introduction en bourse et les perspectives de croissance", a déclaré Jingkai Yew, responsable des marchés de capitaux d'actions de l'Asie du Sud-Est chez Citi. "L'introduction en bourse met en évidence la force de Singapour en tant que place boursière mondiale de premier plan pour les cotations de FPI, ainsi que sa capacité éprouvée à attirer des capitaux institutionnels mondiaux dans le secteur."

* DBS DBSM.SI et UOB UOBH.SI agissent en tant que directeurs d'émission conjoints pour l'introduction en bourse, tandis que DBS, UOB et Citi C.N agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints. DBS, UOB, Citi, CGS International, Goldman Sachs GS.N et Maybank MBBM.KL sont les teneurs de livre et les preneurs fermes conjoints.

* La Bourse de Singapour a constaté un intérêt croissant de la part d'émetteurs potentiels après une série de mesures prises par le gouvernement et la Bourse pour renforcer le marché des actions.

(1 $ = 1,2752 dollar de Singapour)

Valeurs associées

CITIGROUP
109,170 USD NYSE +0,17%
DBS GROUP HLDGS
37,640 EUR Tradegate -0,95%
GOLDMAN SACHS GR
823,700 USD NYSE -1,17%
GSK
2 064,500 GBX LSE +0,02%
MALAYAN BANKING
2,7750 USD OTCBB 0,00%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 288,750 GBX LSE -1,70%
UOB-KAY HIAN
EUR XETRA 0,00%
UTD OVERSEAS BK
24,680 EUR Tradegate +0,45%
UTD OVERSEAS BK
28,3500 USD OTCBB -1,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau président du Chili, José Antonio Kast, salue la foule après son investiture, le 11 mars 2026 à Valparaiso ( AFP / Javier TORRES )
    Chili: le nouveau président d'extrême droite Kast lance son "gouvernement d'urgence"
    information fournie par AFP 12.03.2026 08:16 

    L'avocat ultraconservateur José Antonio Kast a pris mercredi la présidence du Chili, sur la promesse de lancer un "gouvernement d'urgence" et a annoncé immédiatement des mesures pour décourager l'entrée de migrants dans le pays. Le chef d'Etat le plus à droite ... Lire la suite

  • Le personnel de sécurité marche à l'intérieur d'une usine BMW à Shenyang
    BMW prévoit un recul du bénéfice avec l'impact des droits de douane
    information fournie par Reuters 12.03.2026 08:16 

    BMW a ‌déclaré jeudi s’attendre à une baisse modérée ​de son bénéfice avant impôts cette année et à une stagnation des livraisons, les barrières commerciales pesant ​sur son activité automobile principale. Les effets négatifs de la hausse ​des droits de douane ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Generali: bénéfice net ajusté en hausse de 14,5% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.03.2026 08:16 

    Le numéro un italien de l'assurance Generali a vu sa rentabilité nettement progresser, notamment dans ses activités traditionnelles, selon les résultats sur l'ensemble de l'année 2025 publiés jeudi. Le bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels), indicateur ... Lire la suite

  • Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches
    Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 08:06 

    Le magazine américain Forbes vient de publier son palmarès annuel des plus grandes fortunes de la planète. C'est encore Elon Musk qui fait la course en tête mais derrière lui, l'écart se creuse et la liste s'allonge. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank