Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Les opinions des "27" divergent diamétralement, dit le Premier ministre tchèque Reuters • 17/07/2020 à 20:31









BRUXELLES, 17 juillet (Reuters) - Les opinions des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Bruxelles pour tenter de se mettre d'accord sur un ambitieux plan de relance pour leurs économies, divergent diamétralement, a déploré vendredi le Premier ministre tchèque Andrej Babis. Les conditions posées par les Pays-Bas et la menace d'un veto hongrois pèsent sur les chances de parvenir à un accord sur un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros, composé de 250 milliards de prêts et 500 milliards de subventions, en complément du budget pluriannuel commun qui serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans (2021-27). (Jan Lopatka, version française Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.