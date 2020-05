Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Les Etats membres autorisés à recapitaliser les entreprises touchées par la crise Reuters • 08/05/2020 à 20:02









BRUXELLES, 8 mai (Reuters) - La Commission européenne a adopté vendredi des dispositions autorisant les Etats membres de l'Union à aider les entreprises durement touchées par la crise du coronavirus en prenant des parts de leur capital qui seront soumises à une interdiction de dividendes, de rachats d'actions, de bonus et d'acquisitions. Selon un dirigeant européen, ils pourront en outre accorder à ces entreprises des prêts subordonnés à des conditions favorables. (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.