UE-La Commission veut augmenter les droits de douane sur l'acier-source

La Commission européenne va proposer de réduire de près de moitié les quotas d'importation d'acier et d'augmenter les droits de douane sur les volumes dépassant ces quotas pour les fixer à 50%, a déclaré mercredi une source informée du projet.

Ces mesures feront partie d'un nouvel ensemble de garanties apportée au secteur de l'acier qui doivent être officiellement dévoilées le 7 octobre. Des droits de douane de 50% seraient similaires à ceux imposés par les Etats-Unis et le Canada.

(Reportage Julia Payne, rédigé par Inti Landauro, version française Benjamin Mallet ; édité par Jean-Stéphane Brosse)