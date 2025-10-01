 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,46
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UE-La Commission veut augmenter les droits de douane sur l'acier-source
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:03

La Commission européenne va proposer de réduire de près de moitié les quotas d'importation d'acier et d'augmenter les droits de douane sur les volumes dépassant ces quotas pour les fixer à 50%, a déclaré mercredi une source informée du projet.

Ces mesures feront partie d'un nouvel ensemble de garanties apportée au secteur de l'acier qui doivent être officiellement dévoilées le 7 octobre. Des droits de douane de 50% seraient similaires à ceux imposés par les Etats-Unis et le Canada.

(Reportage Julia Payne, rédigé par Inti Landauro, version française Benjamin Mallet ; édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank