UE-La Commission veut augmenter les droits de douane sur l'acier-source

(Actualisé tout du long avec détails, contexte)

par Julia Payne

La Commission européenne va proposer de réduire de près de moitié les quotas d'importation d'acier de l'UE et d'augmenter les droits de douane sur les volumes dépassant ces quotas pour les fixer à un niveau de 50% identique à ceux imposés par les Etats-Unis et le Canada, a déclaré mercredi une source informée du projet.

Ces mesures, qui font partie d'un nouvel ensemble de garanties apportée au secteur de l'acier dont l'annonce officielle est prévue le 7 octobre, ont été présentées mercredi par Stéphane Séjourné, vice-président exécutif pour la stratégie industrielle de la Commission européenne, aux associations professionnelles.

Les mesures de l'Union européenne actuellement en vigueur expireront le 30 juin 2026. L'UE et ses alliés occidentaux tentent de limiter les surcapacités créées par les usines chinoises dans le secteur de l'acier, parmi d'autres.

L'UE a déjà durci ses quotas d'importation d'acier de 15% à compter du 1er avril et la Commission étudie les tendances du marché en vue d'éventuelles mesures de sauvegarde pour l'aluminium, ainsi que de possibles droits à l'exportation sur la ferraille.

Le président américain Donald Trump a porté en début d'année à 50% les droits de douane appliqués par les Etats-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium étrangers.

Après un accord commercial global conclu avec les Etats-Unis fin juillet, l'UE a indiqué qu'elle travaillerait étroitement avec Washington dans le cadre d'une "alliance sur les métaux" afin de protéger leurs productions respectives de la concurrence chinoise. Les sidérurgistes européens sont à ce stade toujours soumis à des droits de douane de 50% sur leurs exportations vers les États-Unis.

Le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic a rencontré le représentant américain au commerce Jamieson Greer en Asie au début du mois afin de relancer les discussions. Des sources européennes ont précédemment déclaré à Reuters que les nouvelles mesures de sauvegarde serviraient de point de départ à des négociations détaillées avec Washington.

(Reportage Julia Payne, rédigé par Inti Landauro, version française Benjamin Mallet ; édité par Jean-Stéphane Brosse et Augustin Turpin)