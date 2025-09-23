UE et Indonésie ont finalisé un accord commercial après neuf ans de négociations

L'Union européenne et l'Indonésie ont annoncé mardi avoir finalisé leurs négociations sur un accord de partenariat économique global après neuf ans de négociations, afin de renforcer leurs échanges commerciaux et leurs investissements.

Cet accord va supprimer les droits de douane sur 98,5% des marchandises européennes exportées vers l'Indonésie et simplifier les procédures d'entrée sur le marché indonésien pour diverses catégories de biens telles que l'automobile et les produits agroalimentaires, a dit la Commission européenne.

Selon cette dernière, l'accord va permettre aux exportateurs européens de réaliser environ 600 millions d'euros d'économies par an en droits de douane sur leurs marchandises entrant sur le marché indonésien.

Les biens indonésiens seront pour leur part exemptés de droits de douane sur 90% du marché européen, a dit le ministère indonésien de l'Economie, ce qui devrait favoriser les exportations d'huile de palme, de café, de textile et de vêtements, entre autres.

Airlangga Hartarto, ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, a dit s'attendre à une entrée en vigueur de l'accord le 1er janvier 2027.

L'Indonésie estime que le commerce avec l'UE devrait ensuite doubler dès les cinq premières années. Les échanges entre l'UE et l'Indonésie ont représenté 30,1 milliards de dollars (25,5 milliards d'euros) en 2024, selon les données indonésiennes.

Présent à Bali pour la conclusion de ces négociations, Maros Sefcovic, commissaire européen au Commerce, a souligné que ce partenariat permettrait d'accroître les investissements effectués par les entreprises européennes en Indonésie et contribuerait à diversifier les chaînes d'approvisionnement de l'UE, en particulier pour les minerais rares.

L'Indonésie est en discussion avec des constructeurs automobiles européens pour des partenariats dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques sur son territoire, a dit Airlangga Hartarto.

