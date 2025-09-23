UE et Indonésie ont finalisé les négociations sur un accord commercial "substantiel"

L'Union européenne et l'Indonésie ont annoncé mardi avoir finalisé leurs négociations sur un accord de partenariat économique, après que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président indonésien Prabowo Subianto sont convenus en juillet de conclure un accord commercial.

Ce partenariat, décrit par des représentants indonésiens comme "substantiel", a été bouclé lors d'une réunion à Bali à laquelle participait le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.

Aux termes de l'accord, l'UE va exempter de droits de douane 80% des produits indonésiens entrant sur le marché européen, notamment l'huile de palme et des produits textiles, ont déclaré des représentants indonésiens.

L'objectif est que l'accord entre en vigueur le 1er janvier 2027, a déclaré le ministre indonésien de l'Economie, Airlangga Hartarto.

Pour sa part, Maros Sefcovic a souligné que ce partenariat permettrait d'accroître les investissements effectués par les entreprises européennes en Indonésie et contribuerait à diversifier les chaînes d'approvisionnement de l'UE, en particulier pour les minerais rares.

(Bernadette Christina Munthe, Fransiska Nangoy; version française Jean Terzian)