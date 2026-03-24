 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UE et Australie signent un accord commercial, renforcent leurs liens sécuritaires
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 02:21

(Actualisé tout du long avec précisions; photo/TV à disposition)

L'Union européenne et l'Australie ont dit mardi avoir signé un accord commercial, une annonce qui marque la conclusion de plusieurs années de négociations et intervient alors que le bloc communautaire cherche à diversifier ses marchés d'exportation et à étendre ses liens au-delà de ses partenaires traditionnels.

Cet accord reflète notamment la volonté de Bruxelles de s'affranchir de sa dépendance à l'égard de la Chine, en particulier en ce qui concerne les minerais critiques dont Pékin a limité les exportations.

Il signale également l'importance grandissante accordée par l'UE à la région Indo-Pacifique, dans le sillage d'accords commerciaux scellés ces derniers mois avec l'Indonésie et l'Inde.

Bruxelles et Canberra ont également conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense destiné notamment à renforcer leur "coordination sur des priorités stratégiques" et à accroître leur coopération sur la sécurité maritime, la cybersécurité et les ingérences étrangères, ont-ils dit.

Aux termes de l'accord commercial, les droits de douane australiens vont être supprimés pour la quasi-totalité des produits en provenance de l'UE, avec pour effet d'éliminer un milliard d'euros de taxes douanières par an pour les entreprises, a déclaré la Commission européenne.

Les droits de douane sur les importations de minerais critiques vont par ailleurs être réduits, a-t-elle ajouté.

Si "l'UE et l'Australie sont géographiquement éloignées, nous ne pourrions pas être plus proches s'agissant de notre façon de voir le monde", a déclaré la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen à l'issue d'une rencontre à Canberra avec le Premier ministre australien Anthony Albanese.

"Avec ces nouveaux partenariats dynamiques de sécurité et de défense, de même que le commerce, nous nous rapprochons encore plus l'une de l'autre", a-t-elle poursuivi.

La Commission européenne dit s'attendre à ce que cet accord commercial contribue à faire grimper ses exportations totales vers l'Australie de 33% au cours des dix prochaines années.

Aucune taxe douanière ne sera prélevée par l'Australie sur les vins, le champagne, les fruits, les légumes et le chocolat européens.

L'UE va de son côté autoriser des produits agricoles australiens à être importés dans le bloc libres de droits de douane ou avec des taxes douanières revues à la baisse, sur la base de quotas. Ainsi, pour le boeuf australien, 16.830 tonnes seront exemptées de droits de douane, et 13.770 tonnes - soit 45% du volume total - seront taxées à 7,5%.

Débutées en 2018, les négociations entre Bruxelles et Canberra ont progressé lentement avant de s'accélérer dans le contexte des tensions commerciales mondiales, en particulier la politique de droits de douane des Etats-Unis.

Elles s'étaient un temps retrouvées dans l'impasse, en 2023, principalement en raison de la question des quotas européens sur les importations de boeuf australien et des protections pour le secteur agricole.

L'an dernier, les entreprises européennes ont exporté quelque 35 milliards d'euros de produits vers l'Australie.

(Renju Jose, avec la contribution d'Alasdair Pal; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des civils et des militaires se tiennent près des débris d'un Hercules de l'armée de l'air colombienne qui s'est écrasé au décollage à Puerto Leguizamo, en Colombie, le 23 mars 2026 ( AFP / daniel ortiz )
    Colombie: au moins 66 morts dans le crash d'un avion militaire
    information fournie par AFP 24.03.2026 02:47 

    Un avion militaire s'est écrasé lundi dans le sud-ouest de la Colombie avec 125 personnes à son bord, ont annoncé les autorités, qui ont fait état d'au moins 66 morts et des dizaines de blessés. La chute de l'appareil, un Hercules C-130, est survenue vers 10H00 ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre australien Anthony Albanese échangent des copies de l'accord commercial Australie-UE, le 24 mars 2026 à Canberra ( AFP / DAVID GRAY )
    L'Australie et l'UE signent un vaste accord commercial
    information fournie par AFP 24.03.2026 02:41 

    L'Australie et l'Union européenne (UE) ont signé mardi à Canberra un vaste accord de libre-échange, conclu au terme d'années de négociations pour stimuler le commerce bilatéral, malgré les protestations d'agriculteurs européens. Le texte a été signé lors de la ... Lire la suite

  • Un homme marche devant une station service à Madrid le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 24.03.2026 02:04 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 01H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient va entrer dans son 25e jour. Le pétrole chute sur la foi des déclarations de Trump Les cours du pétrole ont chuté lundi, après l'annonce de Donald Trump ... Lire la suite

  • Frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, le 24 mars 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )
    Liban: Israël frappe le sud de Beyrouth et annonce la capture de deux combattants du Hezbollah
    information fournie par AFP 24.03.2026 01:15 

    Des frappes israéliennes ont visé lundi soir et tôt mardi des cibles du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, tandis que l'armée d'Israël a annoncé la capture de deux combattants d'élite du mouvement islamiste dans le sud du Liban. Dans la soirée, des images ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank