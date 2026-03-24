UE et Australie signent un accord commercial, renforcent leurs liens sécuritaires

(Actualisé tout du long avec précisions; photo/TV à disposition)

L'Union européenne et l'Australie ont dit mardi avoir signé un accord commercial, une annonce qui marque la conclusion de plusieurs années de négociations et intervient alors que le bloc communautaire cherche à diversifier ses marchés d'exportation et à étendre ses liens au-delà de ses partenaires traditionnels.

Cet accord reflète notamment la volonté de Bruxelles de s'affranchir de sa dépendance à l'égard de la Chine, en particulier en ce qui concerne les minerais critiques dont Pékin a limité les exportations.

Il signale également l'importance grandissante accordée par l'UE à la région Indo-Pacifique, dans le sillage d'accords commerciaux scellés ces derniers mois avec l'Indonésie et l'Inde.

Bruxelles et Canberra ont également conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense destiné notamment à renforcer leur "coordination sur des priorités stratégiques" et à accroître leur coopération sur la sécurité maritime, la cybersécurité et les ingérences étrangères, ont-ils dit.

Aux termes de l'accord commercial, les droits de douane australiens vont être supprimés pour la quasi-totalité des produits en provenance de l'UE, avec pour effet d'éliminer un milliard d'euros de taxes douanières par an pour les entreprises, a déclaré la Commission européenne.

Les droits de douane sur les importations de minerais critiques vont par ailleurs être réduits, a-t-elle ajouté.

Si "l'UE et l'Australie sont géographiquement éloignées, nous ne pourrions pas être plus proches s'agissant de notre façon de voir le monde", a déclaré la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen à l'issue d'une rencontre à Canberra avec le Premier ministre australien Anthony Albanese.

"Avec ces nouveaux partenariats dynamiques de sécurité et de défense, de même que le commerce, nous nous rapprochons encore plus l'une de l'autre", a-t-elle poursuivi.

La Commission européenne dit s'attendre à ce que cet accord commercial contribue à faire grimper ses exportations totales vers l'Australie de 33% au cours des dix prochaines années.

Aucune taxe douanière ne sera prélevée par l'Australie sur les vins, le champagne, les fruits, les légumes et le chocolat européens.

L'UE va de son côté autoriser des produits agricoles australiens à être importés dans le bloc libres de droits de douane ou avec des taxes douanières revues à la baisse, sur la base de quotas. Ainsi, pour le boeuf australien, 16.830 tonnes seront exemptées de droits de douane, et 13.770 tonnes - soit 45% du volume total - seront taxées à 7,5%.

Débutées en 2018, les négociations entre Bruxelles et Canberra ont progressé lentement avant de s'accélérer dans le contexte des tensions commerciales mondiales, en particulier la politique de droits de douane des Etats-Unis.

Elles s'étaient un temps retrouvées dans l'impasse, en 2023, principalement en raison de la question des quotas européens sur les importations de boeuf australien et des protections pour le secteur agricole.

L'an dernier, les entreprises européennes ont exporté quelque 35 milliards d'euros de produits vers l'Australie.

(Renju Jose, avec la contribution d'Alasdair Pal; version française Jean Terzian)