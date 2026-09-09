UE-Airbnb et ses concurrents pourraient faire face à plus de restrictions

par Foo Yun Chee

Airbnb ABNB.O et les autres plateformes de location de courte durée pourraient faire face à davantage de restrictions après la présentation mercredi par la Commission européenne de mesures destinées à aider les autorités à lutter contre la pénurie de logements dans les zones touristiques.

Cette initiative vise à harmoniser les règles au sein de l'Union européenne, alors que plusieurs villes, dont Paris, Barcelone et Venise, ont adopté leurs propres réglementations pour encadrer Airbnb, donnant lieu à des contestations judiciaires.

"Il y a un an, j'ai promis de m'attaquer à la crise de l'accessibilité du logement en Europe", a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

"Aujourd'hui, nous faisons un pas dans cette direction en apportant davantage de clarté et de soutien aux autorités locales et aux communautés, sur la base des réalités du terrain", a-t-elle ajouté.

La proposition, qui doit encore être approuvée par les États membres et le Parlement européen, établit un premier cadre européen commun pour évaluer les mesures relatives au logement.

La Commission indique que les autorités pourront notamment identifier les zones sous tension en examinant le rapport entre les prix de l'immobilier et les revenus, ou l'évolution de ce ratio au cours des dix dernières années, confirmant ainsi une information rapportée par Reuters la semaine dernière.

Toute restriction visant les locations de courte durée devra être fondée sur des éléments factuels, limitée aux zones concernées et ne pas avoir d'effet rétroactif.

Le groupe de pression CCIA Europe, dont Airbnb est membre, a critiqué la proposition, estimant qu'elle ne prévoit ni contrôle indépendant ni recours efficace contre d'éventuelles restrictions disproportionnées sur les locations de courte durée.

Les autorités resteront libres de décider d'éventuelles mesures. La Commission recommande également de libérer davantage de terrains pour la construction de logements et de moderniser les procédures d'urbanisme.

(Rédigé par par Foo Yun Chee, version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)