UDR bondit grâce à la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et à l'accord conclu avec Apollo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans le troisième point)

21 octobre - ** L'action de la société d'investissement immobilier UDR UDR.N progresse de 1,6 % à 35 dollars

** UDR relève ses prévisions de résultat net pour l'exercice à 1,58 - 1,60 dollar par action diluée, contre 1,03 - 1,11 dollar auparavant

** UDR annonce la création d'une coentreprise de 2 milliards de dollars avec le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management APO.N

** APO investira 1,34 milliard de dollars pour acquérir environ deux tiers du capital, UDR conservant le contrôle de la gestion et une participation d'un tiers

** La recommandation moyenne des analystes est “conserver”, avec 9 “achat fort” ou “achat”, 12 “conserver” et 2 “vendre”; le cours cible médian est de 40 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre avait reculé d’environ 6 % depuis le début de l’année