UCB va acquérir Neurona Therapeutics pour un maximum de 1,15 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 14:13
Vendredi soir, la société biopharmaceutique belge a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Neurona Therapeutics, dédiée aux biothérapies en phase clinique et spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires régénératives pour l'épilepsie et d'autres troubles du systèmes nerveux.
Cette opération va permettre à UCB de mettre la main sur NRTX-1001, le principal actif de Neurona Therapeutics, qui a obtenu la désignation RMAT ( Regenerative Medicine Advanced Therapy ) des autorités sanitaires américaines pour l'épilepsie du lobe temporal médial résistante aux médicaments. Ce candidat-médicament détient également la désignation PRIME ( Priority Medicine ) de l'Agence européenne du médicament pour les adultes atteints d'épilepsie focale résistante aux traitements.
Pour ce rachat, UCB versera 650 millions de dollars à la signature et jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étapes potentiels.
Chez KBC Securities, les analystes estiment que la franchise immunologie d'UCB est en pleine croissance grâce au Bimzelx, et que l'entreprise utilise son bilan pour renforcer son portefeuille dans l'épilepsie, un domaine où elle possède une expertise majeure.
La banque d'investissement et de courtage estime que l'opération marque les premiers pas d'UCB dans les thérapies cellulaires régénératives. Elle précise qu'actuellement, pour les patients ne répondant pas aux médicaments, les seules options restantes sont la chirurgie cérébrale invasive ou la neuromodulation (un ensemble de techniques qui vient à modifier l'activité du systèmes nerveux, par stimulation électrique, par modulation chimique ou avec l'utilisation d'ultrasons ou de thérapies cellulaires...).
La recommandation de KBC Securities sur le titre UCB est à l'achat, avec une cible de cours de 284 euros, soit un potentiel de hausse de 9,8%.
Valeurs associées
|259,0000 EUR
|Euronext Bruxelles
|-1,86%
A lire aussi
-
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
-
Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain. L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV a de nouveau dénoncé lundi l'"exploitation" des richesses par "les tyrans", lors d'un déplacement dans l'est de l'Angola, au troisième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique australe, en proie à de profondes inégalités malgré l'abondance de ses ... Lire la suite
-
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer