 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UCB va acquérir Neurona Therapeutics pour un maximum de 1,15 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 14:13

UCB cède du terrain à Bruxelles (-3,18%, à 255,50 euros) après l'annonce d'une acquisition pour un maximum de 1,15 milliard d'euros.

Vendredi soir, la société biopharmaceutique belge a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Neurona Therapeutics, dédiée aux biothérapies en phase clinique et spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires régénératives pour l'épilepsie et d'autres troubles du systèmes nerveux.

Cette opération va permettre à UCB de mettre la main sur NRTX-1001, le principal actif de Neurona Therapeutics, qui a obtenu la désignation RMAT ( Regenerative Medicine Advanced Therapy ) des autorités sanitaires américaines pour l'épilepsie du lobe temporal médial résistante aux médicaments. Ce candidat-médicament détient également la désignation PRIME ( Priority Medicine ) de l'Agence européenne du médicament pour les adultes atteints d'épilepsie focale résistante aux traitements.

Pour ce rachat, UCB versera 650 millions de dollars à la signature et jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étapes potentiels.

Chez KBC Securities, les analystes estiment que la franchise immunologie d'UCB est en pleine croissance grâce au Bimzelx, et que l'entreprise utilise son bilan pour renforcer son portefeuille dans l'épilepsie, un domaine où elle possède une expertise majeure.

La banque d'investissement et de courtage estime que l'opération marque les premiers pas d'UCB dans les thérapies cellulaires régénératives. Elle précise qu'actuellement, pour les patients ne répondant pas aux médicaments, les seules options restantes sont la chirurgie cérébrale invasive ou la neuromodulation (un ensemble de techniques qui vient à modifier l'activité du systèmes nerveux, par stimulation électrique, par modulation chimique ou avec l'utilisation d'ultrasons ou de thérapies cellulaires...).

La recommandation de KBC Securities sur le titre UCB est à l'achat, avec une cible de cours de 284 euros, soit un potentiel de hausse de 9,8%.

Valeurs associées

UCB
259,0000 EUR Euronext Bruxelles -1,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank