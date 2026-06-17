UCB finalise l'acquisition de Candid Therapeutics

Le Belge UCB, une société biopharmaceutique, a annoncé avoir procédé à la finalisation du rachat de Candid Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies par engagements de lymphocytes T pour les maladies auto-immunes et inflammatoires.

Le montant total de la transaction peut s'élever jusqu'à 2,2 milliards de dollars, comprenant 2 milliards de dollars de paiement initial, ainsi que jusqu'à 200 millions de dollars en paiements d'étapes futurs potentiels.

Avec cette opération, UCB se renforce dans le domaine de l'immunologie et étend ses capacités dans les produits biologiques de nouvelle génération visant à obtenir une réinitialisation immunitaire. Le principal actif en cours de développement de Candid Therapeutics est le Cizutamig, un anticorps actuellement évalué dans plusieurs études cliniques de phase 1 pour une toute série de maladies auto-immunes.