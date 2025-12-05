 Aller au contenu principal
UCB entouré après un relèvement d'objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:08

L'action UCB bondit de 5% à Bruxelles, recherchée après un relèvement par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs de revenus et de rentabilité pour l'ensemble de 2025, grâce à "une performance solide depuis le début de l'année".

Il anticipe désormais un chiffre d'affaires dépassant 7,6 milliards d'euros (soit une croissance de 24%), et une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 31%, à comparer à des estimations précédentes qui était d'au moins 7 MdsEUR et au moins 30% respectivement.

"Cette amélioration reflète -en plus de la croissance continue de Rystiggo, Zilbrysq, Fintepla et Evenity- la performance exceptionnelle de Bimzelx, incluant un fort élan dans l'hidradénite suppurée et un mix des payeurs favorable aux États-Unis", explique UCB.

"L'EBITDA ajusté, représentant la rentabilité sous-jacente, devrait bénéficier d'une vente de marques établies réalisée dans le cadre des efforts continus de simplification du portefeuille d'UCB", précise par ailleurs le groupe de santé belge.

Valeurs associées

UCB
248,9000 EUR Euronext Bruxelles +3,75%
