UCB: bien orienté sur des propos de broker
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 13:15

(Zonebourse.com) - UCB gagne 1% à Bruxelles, à la faveur de propos favorables d'ING qui réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 220 à 238 euros sur le titre du laboratoire pharmaceutique belge.

'Nous continuons de considérer le médicament Bimzelx comme changeant la donne pour l'entreprise, car nous modélisons désormais un pic de ventes ajusté au risque de 7,8 milliards d'euros à horizon 2033', affirme le broker.

En outre, il s'attend à ce que 'des catalyseurs clés se matérialisent à court terme avec les résultats de phase 3 du concurrent Moonlake dans l'hidradénite suppurée et ceux de phase 2 d'UCB en dermatite atopique, tous deux attendus en septembre'.

UCB
201,5000 EUR Euronext Bruxelles +0,88%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

