Ucar : "Un point bas sur le T2 et un profil défensif sur le secteur"

Publication du chiffre d'affaires S1 2020

Ucar a publié un chiffre d'affaires S1 2020 de 10,7 M€ (-44,5%). Le CA Locations et Services aux réseaux ressort à 8,3 M€ (-24,9%) et celui de Ventes de véhicules à 2,5 M€ (-70,4%). En terme de perspectives, Ucar entend afficher un CA en baisse de 25% et un RN entre -1,3 M€ et -1,5 M€ (vs -1,0 M€ précédemment) compte tenu de la baisse du segment « vente de véhicules ».

Recommandation

Suite à la publication, notre objectif de cours ressort à 11,50 € (vs 12,80 €) et notre recommandation passe à Accumuler (vs Neutre).