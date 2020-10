UCAR : résultats du 1er semestre 2020

Impact de la pandémie de Covid-19 sur les résultats du 1er semestre 2020

Une trésorerie et des fonds propres solides

Une reprise d'activité rapide post déconfinement

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration d'UCAR a arrêté ce jour les comptes du premier semestre 2020.

Au 1er semestre 2020, le Groupe UCAR a enregistré un résultat net de (1 673) K€, reflétant le plein impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les comptes du Groupe.

Le Groupe UCAR a ainsi enregistré au 30 juin 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 M€, en baisse de 44,5% par rapport au premier semestre 2019, reflétant d'une part une baisse de 25% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 70%.

A l'instar de l'ensemble des acteurs du secteur des voyages et du loisir et de la location courte durée, les résultats du Groupe au premier semestre 2020 ont été fortement impactés par la crise sanitaire Covid-19 et par l'impact des mesures de restriction de déplacements et du confinement sur toutes les activités liées à la Mobilité.

Par son positionnement de « loueur de proximité », le Groupe UCAR se trouve cependant moins exposé que ses concurrents à la situation, notamment en gares et aéroports qui continuent d'être très affectés. L'activité location du Groupe UCAR a ainsi pu se redresser progressivement post déconfinement et revenir à l'équilibre durant les mois d'été alors que l'activité de la profession dans son ensemble, notamment celle des grands loueurs internationaux, affiche toujours à cette date une baisse de 50% du volume habituel.

Néanmoins, l'activité reste affectée, chez UCAR comme dans la profession, par un niveau de flotte insuffisant du fait de difficultés d'approvisionnements des véhicules et des incertitudes sur l'évolution de la conjoncture.

Chiffres clés consolidés au 30 juin 2020

En K€ S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires consolidé 10 730 19 326 CA sous enseignes* 23 145 36 563 dont CA Location sous enseignes* 18 092 24 702 Résultat d'exploitation (1 892) (77) Résultat financier (252) (43) Résultat exceptionnel (60) 223 Impôt sociétés 531 (1) Résultat net part du Groupe (1 673) 102





Total Bilan 46 268 41 972 Capitaux propres 14 390 16 032 Trésorerie 20 325 12 616









Comptes consolidés en normes françaises, non audités, au 30 juin 2020

* Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux

Résultats semestriels

A fin juin 2020, le Groupe comptait 398 agences contre 386 agences au 31 décembre 2019.



La pandémie Covid-19 a créé une situation inédite dans tous les secteurs de l'économie et a eu un effet immédiat et sans précédent notamment sur les secteurs du voyage et des loisirs, se traduisant par une baisse du CA Location et Services aux réseaux de 25% pour le Groupe sur le premier semestre 2020.

D'autre part, durant toute la période de confinement, l'ensemble des activités liées aux circuits d'approvisionnement des véhicules a été à l'arrêt complet (usines de production automobiles, concessions et distributeurs automobiles, parcs automobiles de stockage, convoyages de véhicules, etc ...), se traduisant par une baisse du chiffre d'affaires véhicules de 70% pour le Groupe.

Le résultat d'exploitation est directement impacté par la baisse de volume de jours de location et de ventes de véhicules liées à la crise sanitaire Covid-19. Le résultat d'exploitation ressort ainsi négatif à (1 892) K€.

Compte tenu des éléments exceptionnels, financiers et de l'IS, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à (1 673) K€ contre 102 K€ au 30 juin 2019.

Ucar présente un bilan solide avec, au 30 juin 2020, une trésorerie de 20,3 M€ incluant un Prêt Garantie de l'Etat de 8,7 M€ et des capitaux propres de 14,4 M€.

Perspectives financières sur le second semestre 2020

Il est estimé, aux vues des éléments d'information dont le Groupe dispose, basé sur une analyse des tendances d'activité à date et de projections sur la fin d'année susceptibles d'évoluer en fonction des évènements, un impact sur le CA annuel de l'ordre de 25% et un impact sur le résultat net du Groupe de l'ordre de (1,5) M€.

Le Groupe UCAR dispose d'une situation financière historiquement saine et solide pour faire face à cette crise inédite.

Pour autant le Groupe a su utiliser tous les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise, tant sur le plan de son réseau physique que sur le plan de sa transformation digitale.

Le Groupe a notamment obtenu un Prêt Garanti de l'Etat (PGE) de 8,7 M€ auprès de ses trois principaux partenaires bancaires.

UCAR promeut l'accès à un véhicule neuf, moins polluant et accessible au plus grand nombre via une offre de LOA innovante

UCAR propose désormais une offre de véhicules en LOA (location avec option d'achat) qui, associée à la prime au partage UCAR et aux revenus du partage de leur véhicule quelques jours par mois, permet à ses clients d'optimiser leur budget automobile.

Tous les détails de l'offre sont disponibles sur https://ucar.fr/acheter-partager/financer-une-voiture-neuve/.

Perspectives : Accélération de la transformation et de la Digitalisation du Groupe

La transformation digitale de la société est également bien amorcée, puisque la reprise s'est accompagnée d'une progression de + 20% du e-commerce pour le Groupe sur mai et juin et une tendance à +60% sur le 3è trimestre 2020. Ceci est l'effet de la mise en œuvre des différents chantiers en marketing digital local, CRM et optimisation des sites internet.

Sur le deuxième semestre 2020, les développements et investissements vont se poursuivre :

Développement du réseau physique de distribution :

- Le développement du réseau de franchisés à marque UCAR, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire.

- Déploiement et développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

- Accroissement des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

- Création et déploiement d'une structure de marketing digitale.

- Développement des nouveaux services autour de l'autopartage et du partage de véhicules à destination des particuliers.

Prochains rendez-vous

25 février 2021 : publication CA annuel 2020

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457) (ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

