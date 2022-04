UCAR : Résultats 2021

Retour de la croissance et de la rentabilité

Une trésorerie et des fonds propres solides

BOULOGNE BILLANCOURT, France , 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration d'UCAR a arrêté ce jour les comptes consolidés de l'exercice 2021. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont les rapports sont en cours d'élaboration.

Chiffres clés consolidés au 31 décembre 2021

En K€ 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires consolidé 31 846 25 097 34 907 Dont Ventes de marchandises 8 997 6 622 17 233 Dont Prestations de services 22 849 18 475 27 045 CA sous enseignes* 68 711 53 971 70 906 dont CA Location* 51 974 41 620 51 294 Résultat d'exploitation** 358 -2 312 75 Résultat financier -36 -215 -98 Résultat exceptionnel 41 -182 -15 Impôt sociétés 25 736 190 Résultat net part du Groupe 370 -1 993 133







EBITDA*** 2 233 -154 2 139







En K€ 2021 2020 2019 Total bilan 38 236 41 167 41 972 Capitaux propres 13 268 13 179 16 063 Trésorerie 16 637 17 029 15 166 Comptes consolidés audités en normes françaises

* Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux

**résultat d'exploitation avant amortissement des écarts d'acquisition

***EBITDA : résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions

Résultats annuels 2021

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 31,8 M€, en hausse de 27% par rapport à 2020. Ce retour à la croissance sur l'ensemble de l'exercice confirme la résilience du Groupe et sa capacité à rebondir.

Le chiffre d'affaires sous enseignes ressort à 68,7M€, en hausse de 27,3% par rapport à 2020, pendant que le CA location sous enseigne retrouve son niveau de 2019 à près de 52M€ et ce malgré les effets du confinement de mars 2021.

Le chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux affiche une croissance de près de 24% par rapport à 2020 et affiche une croissance de plus de 3% par rapport à 2019

Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules ressort en hausse de 36% par rapport à 2020, mais reste en retrait de près de 30% par rapport à 2019.

Enfin, il est à noter que dans ce contexte, le Groupe a fait légèrement progresser ses réseaux d'agences puisqu'à fin décembre 2021 le Groupe comptait 437 agences contre 409 agences fin 2020.

Le résultat d'exploitation ressort à + 358 K€, marquant le retour à la rentabilité et dépassant le niveau de 2019, tiré par la croissance de l'activité qui a permis de mieux absorber les coûts fixes du Groupe.

L'impôt Société 2021 intègre (i) 74 K€ d'impôts différés actif et (ii) un crédit d'impôt recherche de 93 K€.

Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnel et IS, en bénéfice à + 370 K€.

Au 31 décembre 2021 les dettes financières consolidées s'établissent à 13,7 M€, en baisse de 3,80 M€ par rapport à 2020. Rappelons que le Groupe a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 8,7 M€ en juin 2020 et commencera à l'amortir sur 4 ans à compter de juin 2022.

La trésorerie est quant à elle stable au 31 décembre 2021, à près de 17 M€, traduisant le retour à une capacité d'autofinancement positive sur l'exercice.

Les fonds propres s'élèvent à 13,3 M€, reflet d'une situation financière saine.

Perspectives

La poursuite des difficultés d'approvisionnements et l'instabilité de la situation sanitaire, associés à une transformation de fond des réglementations et des attentes du consommateur nous confortent dans une stratégie de disruption orientée vers le « car as a service » et le partage.

Pour respecter à la fois les contraintes environnementales et sociales, le partage automobile va devenir un enjeu crucial. Ucar a décidé de mettre son savoir-faire et ses outils à la disposition du développement du partage.

A cette fin, le Groupe poursuivra ses investissements pour proposer à un rythme soutenu des solutions innovantes comme il vient de la faire avec la « Mise en Pension » et « Ucar Pool » (application pour favoriser le prêt de voitures dans le cercle familial).

Toutefois, le Groupe reste attentif aux difficultés d'approvisionnements en véhicules qui sont fortement pénalisés par la forte réduction de la production des constructeurs automobiles induite par les effets de la crise sanitaire et maintenant par la situation géopolitique. Aussi notre potentiel d'approvisionnement est contraint et donc par ricochet notre capacité à servir nos clients a été amputée d'autant.

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 70 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 437 agences et une flotte de près de 8 000 véhicules. En 2021, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 69 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.