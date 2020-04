Ucar : "Du cash pour traverser la crise"

Publication des résultats annuels 2019

Ucar fait suite à la publication de son chiffre d'affaires en mars dernier à 34,9 M€ (-21,2%) et annonce des résultats en ligne avec nos attentes avec un REX de 0,07 M€ (vs 0,3 M€ estimé et 1,8 M€ en 2018) et un RN de 0,2 M€ (vs 0,3 M€ estimé et 1,0 M€ en 2018). Compte tenu de la crise sanitaire, la société ne proposera pas de dividende lors de sa prochaine AG du 18 juin 2020 (vs 20 centimes depuis 2011). La société indique attendre une baisse d'activité de l'ordre de 20% et un RN en baisse de 1,0 M€. Son profil de loueur de proximité et sa situation bilancielle lui confèrent un profil plus défensif que d'autres acteurs du secteur.

Recommandation

Suite à la publication, notre objectif de cours ressort à 12,80 € (vs 14,80 €) et notre recommandation est maintenue à Neutre.