UCAR : chiffre d'affaires au 31 décembre 2020

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020

DE NOMBREUSES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D'ACTIVITE

PARIS, 25 février 2021 /PRNewswire/ --

En K€ 2020 2019 Var. Chiffre d'affaires consolidé 25 087 34 907 -28,1% dont CA Location et Services aux réseaux 18 465 22 120 -16,5% CA Location 12 737 15 294 -16,7% CA Services aux réseaux 5 728 6 826 -16,1% dont CA Ventes de véhicules * 6 622 12 787 -48,2%







Chiffre d'affaires sous enseignes 53 971 70 906 -23,9% dont CA Location sous enseignes 41 620 51 294 -18,9%

* Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est le chiffre d'affaires effectué dans le cadre de l'approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très faiblement margée.

Chiffres au 31 décembre 2020 non audités.

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 25,1 M€, en baisse de 28,1% par rapport à 2019, reflétant d'une part une baisse de 16,5% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 48,2%.

A l'instar de l'ensemble des acteurs de la location courte durée en France, le Chiffre d'affaires 2020 a été fortement impacté par la crise sanitaire Covid-19 et notamment par l'impact des deux confinements successifs et des mesures de restriction de déplacements sur toutes les activités liées à la Mobilité.

La pandémie Covid-19 a créé une situation inédite dans tous les secteurs de l'économie et a eu un effet immédiat et sans précédent notamment sur les secteurs du voyage et des loisirs, se traduisant par une baisse du CA Location et Services aux réseaux de 16,5% pour le Groupe sur l'année 2020.

D'autre part, durant les périodes de confinement, l'ensemble des activités liées aux circuits d'approvisionnement des véhicules a été à l'arrêt complet (usines de production automobiles, concessions et distributeurs automobiles, parcs automobiles de stockage, convoyages de véhicules, etc ...), se traduisant par une baisse du chiffre d'affaires véhicules de 48,2% pour le Groupe.

De par son positionnement de « loueur de proximité », le Groupe UCAR se trouve cependant moins exposé que ses concurrents qui continuent d'être très affectés par la demande, notamment en gares et aéroports. L'activité location du Groupe a ainsi pu se redresser progressivement post déconfinement afin de tendre vers un retour à l'équilibre durant les mois d'été alors que l'activité de la profession dans son ensemble, notamment celle des grands loueurs internationaux, affiche toujours à ce jour une baisse de 60% du volume habituel.

Néanmoins, l'activité reste affectée, chez Ucar comme dans la profession, par un niveau de flotte insuffisant du fait de difficultés d'approvisionnements en véhicules et des incertitudes sur l'évolution de la conjoncture.

Enfin, il est à noter que, dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe a maintenu et fait légèrement progresser ses réseaux d'agences puis qu'à fin décembre 2020, le Groupe comptait 409 agences contre 386 agences fin 2019.

Malgré le contexte, le Groupe a également pu démarrer le déploiement des agences BMW RENT et MINI RENT. Au 31 décembre 2020, 15 agences BMW RENT et MINI RENT avaient ainsi pu démarrer leur activité de location courte durée.

Des actions sanitaires et solidaires pour accompagner la reprise

Pendant le confinement, et dès la reprise d'activité, en mai dernier, le Groupe UCAR a entrepris plusieurs actions afin d'accompagner, soutenir et conforter la reprise d'activité :

Mobilisation et aide aux soignants : pendant la crise sanitaire du Covid-19, UCAR et son réseau d'agences se sont mobilisés en mettant à disposition des véhicules de location, gracieusement, aux personnels hospitaliers et aux médecins et infirmières qui n'étaient plus en mesure de se rendre sur leur lieu de travail pour cause de fermeture des transports en commun.

Mise en place de mesures sanitaires strictes afin de garantir des conditions de sécurité optimales pour ses salariés et ses clients.

Mise en place d'un parcours client fluide et adapté avec désinfection des véhicules avant chaque départ.

Opération Side Car à destination des professionnels avec pour toute location d'utilitaires une citadine à moitié prix.

Lancement de l'opération « Retrouvons nous en France ».

Opération spéciale déménagement à la rentrée de septembre.

Opération de solidarité aux commerces de proximité pendant le second confinement.

UCAR promeut l'accès à un véhicule neuf, moins polluant et accessible au plus grand nombre via une offre de LOA innovante

UCAR propose désormais une offre de véhicules en LOA (location avec option d'achat) qui, associée à la prime au partage UCAR et aux revenus du partage de leur véhicule quelques jours par mois, permet à ses clients d'optimiser leur budget automobile.

Tous les détails de l'offre sont disponibles sur https://ucar.fr/acheter-partager/financer-une-voiture-neuve/.

Perspectives : Accélération de la transformation et de la Digitalisation du Groupe

Sur 2021, le Groupe entend continuer de se développer et d'investir :

Développement du réseau physique de distribution :

Le développement du réseau de franchisés à marque UCAR, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire.

Déploiement et développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

Développement de l'activité digitale :

Poursuite des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

Déploiement d'outils de marketing digital, de marketing local et de CRM.

Développement des nouveaux services autour de l'autopartage et du partage de véhicules à destination des particuliers.

Perspectives financières sur fin 2020 et 2021

Les résultats 2020 du Groupe UCAR seront publiés le 27 avril prochain. La baisse d'activité liée à la pandémie et surtout aux mesures de confinement et de restrictions de circulation auront, comme annoncé, un impact sur la rentabilité du groupe. Le deuxième confinement et les mesures de couvre-feu qui ont suivies ont empêché le Groupe de retrouver une activité équilibrée au quatrième trimestre 2020. Dans ce contexte le Groupe anticipe un impact sur le résultat net de l'ordre de (2) M€.

Le Groupe a utilisé tous les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise, tant sur le plan de son réseau physique que sur le plan de sa transformation digitale.

Concernant l'année 2021, il est estimé, aux vues des éléments d'information dont le Groupe dispose, basé sur une analyse des tendances d'activité à date et de projections sur l'année 2021 susceptibles d'évoluer en fonction des évènements, un retour à la croissance du CA annuel 2021 et un retour à l'équilibre.

Le Groupe entend conduire sur 2021 un vaste plan d'action commercial qui, couplé à un plan d'économies générales, vise à lui permettre d'assurer le retour de la croissance, associé à un retour à la rentabilité.

Le Groupe UCAR dispose d'une situation financière historiquement saine et solide pour faire face à cette crise inédite, avec une trésorerie de 16,4 M€ à fin 2020 incluant un Prêt Garanti de l'Etat (PGE) de 8,7 M€ et des capitaux propres solides.

Prochain rendez-vous

27 avril 2021 : Publication résultats 2020

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 410 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2020, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 54 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.