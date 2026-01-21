UBTech conclut un accord avec Airbus pour développer l'utilisation des robots dans la construction aéronautique

La société chinoise de robotique UBTech 9880.HK a annoncé mercredi avoir signé un accord avec le plus grand constructeur d'avions du monde, Airbus

AIR.PA , pour la fourniture de robots destinés à la construction aéronautique.

Airbus a déjà acheté le dernier robot humanoïde industriel d'UBTech, le Walker S2, a déclaré UBTech, ajoutant que "les deux parties étendront conjointement l'application des robots humanoïdes dans les scénarios de fabrication aérospatiale à l'avenir".

Airbus a déclaré dans un communiqué que la coopération avec UBTech n'en était qu'au stade des premiers essais conceptuels.

Les robots humanoïdes, qui sont construits pour ressembler étroitement aux mouvements et au comportement humains, sont devenus de plus en plus importants pour Pékin, qui cherche des solutions à des problèmes urgents tels que les frictions commerciales avec les États-Unis, le déclin de la population et le ralentissement de la croissance.

Ces dernières années, les robots humanoïdes chinois ont fait preuve de plus en plus d'agilité, notamment en exécutant des sauts périlleux, en courant un semi-marathon et même en jouant au football.

Le partenariat entre UBTech et Airbus fait suite à un accord conclu l'année dernière entre UBTech et le fabricant américain de semi-conducteurs Texas Instruments.

En 2025, la valeur totale des commandes de robots humanoïdes d'UBTech a dépassé 1,4 milliard de yuans, a indiqué l'entreprise. La capacité de production de ses robots humanoïdes industriels devrait dépasser les 10 000 unités en 2026.