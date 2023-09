Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

UBS: vers de lourdes pertes pour Credit Suisse ce trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 12:23

(CercleFinance.com) - Credit Suisse, qui fait désormais partie du groupe UBS, a prévenu vendredi qu'elle s'attendait à essuyer une perte de 2,2 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir dégagé un profit de 2,2 milliards de francs suisses au premier semestre.



La banque helvétique, absorbé par son ex-rival en juin dernier, explique qu'elle prévoit d'enregistrer 1,6 milliard de dollars de pertes sur le trimestre qui s'achève en raison de la cession de certains portefeuilles de prêts appartenant à sa structure d'activités non stratégiques.



Une perte additionnelle de 600 millions de dollars sera comptabilisée au troisième trimestre en raison de l'abandon de 'certains modes d'organisation de la gestion', ajoute l'établissement, sans fournir plus de détails.



A la fin du mois de juin, Credit Suisse ne comptait plus que 33.968 employés, contre 38.908 un an plus tôt, soit une réduction d'effectif de l'ordre de 13%.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action UBS régissait peu à ces informations, affichant un gain de l'ordre de 0,5% à la mi-journée. Depuis l'officialisation du rachat de Credit Suisse, en mars, son cours de Bourse a grimpé de plus de 30%.