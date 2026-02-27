 Aller au contenu principal
UBS va proposer deux nouveaux membres au conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 13:51

Agustín Carstens, l'ancien gouverneur de la Banque du Mexique, et Luca Maestri, l'ex-directeur financier d'Apple, vont fait leur entrée au conseil d'administration d'UBS à compter du mois d'avril, a annoncé vendredi la banque privée suisse.

Ces deux nouveaux administrateurs sont appelés à remplacer William C. Dudley, l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale de New York, et Jeanette Wong, une banquière d'affaires notamment passée chez Paribas, Citibank et JP Morgan, qui ont tous deux décidé de quitter leurs sièges après sept années passées au sein de l'instance.

Comme précédemment annoncé, il est prévu que Lukas Gähwiler, le vice-président du conseil depuis 2022 et qui qui était issu des structures de Credit Suisse, quitte lui aussi ses fonctions.

Les nominations d'Agustin Carstens et Luca Maestri seront soumises au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du 15 avril prochain, précise UBS dans un communiqué.

Agé de 67 ans, Agustin Carstens a dirigé la Banque des règlements internationaux (BRI) en tant que directeur général de 2017 à juin 2025, après avoir occupé les fonctions de gouverneur de la Banque du Mexique entre 2010 et 2017.

Quant à Luca Maestri, âgé de 62 ans, il est actuellement le vice-président des services d'entreprise chez Apple, où il avait occupé pendant plus d'une décennie le poste de directeur financier du géant technologique américain, qu'il avait rejoint en 2013.

