UBS se renforce au capital de Bang & Olufsen

UBS a franchi à la hausse le seuil des 5% du capital et des droits de vote dans Bang & Olufsen, a annoncé lundi le fabricant danois de casques, d'enceintes et de téléviseurs haut de gamme.

En date du mercredi 26 août, la banque suisse contrôlait un peu plus de 8,04 millions d'actions du groupe d'électronique, soit l'équivalent de 5,46% du capital et des droits de vote, est-il précisé dans son avis financier.

A la fin du mois de juillet, UBS détenait quelque 5,90 millions de titres, représentant 4% du capital et des droits de vote.

A la Bourse de Copenhague, l'action B&O perdait près de 2% lundi matin dans le sillage de cette annonce. A la clôture de vendredi, le cours de Bourse affichait une progression de 23% sur le mois écoulé.

La valeur a notamment bénéficié de la présentation, le 12 août dernier, d'une nouvelle équipe de direction composée de Gianfilippo Testa, un ex-cadre dirigeant de Gucci, Fendi et Alexander McQueen, au poste de directeur général, ainsi que de Jesper Hessel, ex-Pandora et Boston Consulting Group, au poste de directeur commercial.