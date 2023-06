UBS se prépare à supprimer 35 000 postes dans le cadre du rachat de Credit Suisse

(AOF) - UBS Group AG prévoit de supprimer plus de la moitié des 45 000 postes que compte Credit Suisse Group AG à partir du mois prochain, à la suite du rachat de la banque sous la pression des autorités, rapporte Bloomberg. Le nouveau groupe emploie 120 000 personnes et près de 30% des postes seraient supprimés, ce qui représente environ 35 000 emplois, ont indiqué au média des sources proches du dossier.

Le personnel a été informé qu'il devait s'attendre à trois séries de réductions de postes cette année, la première étant prévue pour la fin du mois de juillet et les deux autres pour septembre et octobre.

Les banquiers, les traders et le personnel de soutien de la banque d'investissement du Credit Suisse à Londres, à New York et dans certaines régions d'Asie devraient être les plus touchés par les réductions, presque toutes les activités étant menacées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.