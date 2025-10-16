UBS se dote d'un directeur en charge de l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 15:58
Chez J.P. Morgan, Daniele Magazzeni occupait les fonctions de directeur de l'analyse des données ('chief analytics officer') pour la région EMEA et les divisions de banque d'investissement et de banque commerciale.
Il avait été, auparavant, professeur d'intelligence artificielle au King's College de Londres.
Basé à Londres, Magazzeni rapportera à Mike Dargan, le directeur opérationnel et technologique d'UBS, à compter de son entrée en fonction prévue le 1er janvier 2026.
Au sein de son nouveau rôle, il sera chargé de chapeauter la stratégie de l'établissement helvétique dans l'IA, d'améliorer l'expérience-client et d'accroître la productivité des équipes.
UBS indique qu'il compte actuellement plus de 300 cas d'usage actifs pour l'IA, ce qui l'a notamment conduit à déployer des outils comme M365 Copilot et son assistant IA interne, Red, à destination des employés.
Valeurs associées
|31,290 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,16%
A lire aussi
-
Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès, quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi. Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines ... Lire la suite
-
Le groupe d’assurance AXA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre. Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Hermes) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer