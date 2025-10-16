 Aller au contenu principal
UBS se dote d'un directeur en charge de l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 15:58

UBS a annoncé jeudi la nomination de Daniele Magazzeni, un ancien cadre de J.P. Morgan, au poste de directeur de l'intelligence artificielle (IA), un domaine d'expertise que la banque suisse dit aujourd'hui considérer comme l'une de ses principales priorités.

Chez J.P. Morgan, Daniele Magazzeni occupait les fonctions de directeur de l'analyse des données ('chief analytics officer') pour la région EMEA et les divisions de banque d'investissement et de banque commerciale.

Il avait été, auparavant, professeur d'intelligence artificielle au King's College de Londres.

Basé à Londres, Magazzeni rapportera à Mike Dargan, le directeur opérationnel et technologique d'UBS, à compter de son entrée en fonction prévue le 1er janvier 2026.

Au sein de son nouveau rôle, il sera chargé de chapeauter la stratégie de l'établissement helvétique dans l'IA, d'améliorer l'expérience-client et d'accroître la productivité des équipes.

UBS indique qu'il compte actuellement plus de 300 cas d'usage actifs pour l'IA, ce qui l'a notamment conduit à déployer des outils comme M365 Copilot et son assistant IA interne, Red, à destination des employés.


