 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS s'apprête à régler un litige avec un dénonciateur, selon des documents déposés au tribunal
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS UBSG.S a conclu un accord de principe avec le dénonciateur Trevor Murray, un ancien stratège obligataire qui a accusé la banque suisse de l'avoir licencié en représailles pour avoir refusé de publier des rapports de recherche trompeurs, selon des documents judiciaires américains déposés mercredi.

Les parties espèrent parvenir à un accord définitif dans les 30 jours, selon une déclaration commune d'UBS et de Trevor Murray, mettant ainsi fin à une procédure judiciaire entamée après son licenciement en 2012.

L'année dernière, une cour d'appel de New York a rejeté une sentence du jury de 2,6 millions de dollars en faveur de Trevor Murray, que la Cour suprême des États-Unis avait précédemment rétablie, dans un arrêt de 2024 qui a permis aux dénonciateurs d'obtenir plus facilement gain de cause dans ce type de procès.

Valeurs associées

UBS GROUP
29,820 CHF Swiss EBS Stocks -1,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank