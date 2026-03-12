UBS s'apprête à régler un litige avec un dénonciateur, selon des documents déposés au tribunal

UBS UBSG.S a conclu un accord de principe avec le dénonciateur Trevor Murray, un ancien stratège obligataire qui a accusé la banque suisse de l'avoir licencié en représailles pour avoir refusé de publier des rapports de recherche trompeurs, selon des documents judiciaires américains déposés mercredi.

Les parties espèrent parvenir à un accord définitif dans les 30 jours, selon une déclaration commune d'UBS et de Trevor Murray, mettant ainsi fin à une procédure judiciaire entamée après son licenciement en 2012.

L'année dernière, une cour d'appel de New York a rejeté une sentence du jury de 2,6 millions de dollars en faveur de Trevor Murray, que la Cour suprême des États-Unis avait précédemment rétablie, dans un arrêt de 2024 qui a permis aux dénonciateurs d'obtenir plus facilement gain de cause dans ce type de procès.