UBS s'allie à MSCI pour la transparence sur les marchés privés

UBS Group annonce un partenariat stratégique avec MSCI destiné à faire progresser la transparence sur les marchés privés, en associant son expertise de pointe dans les actifs alternatifs et sa connaissance approfondie de la clientèle mondiale aux capacités de MSCI en matière de fourniture de données indépendantes, d'analyses et de modèles.

Ensemble, le groupe bancaire suisse et la société spécialisée dans l'information financière poursuivront le développement de la plateforme alimentée par l'IA de MSCI, conçue pour répondre aux défis de longue date des marchés privés, notamment la fragmentation des données et le manque de transparence.

Ce partenariat permettra de créer une expérience plus cohérente et standardisée tout au long du cycle de vie des investissements sur les marchés privés, permettant aux investisseurs d'accéder plus facilement aux données et d'évaluer les opportunités avec davantage de confiance.

En tant que premier gestionnaire de patrimoine mondial et acteur majeur de la gestion d'actifs, UBS sera également l'un des premiers utilisateurs de cette plateforme et collaborera avec MSCI afin de favoriser une adoption plus large et une standardisation à l'échelle des marchés privés.

"Grâce à notre collaboration avec MSCI, notre objectif est de contribuer à façonner la prochaine génération de solutions de gestion de portefeuilles sur les marchés privés et de transformer le processus de prise de décision des clients sur les marchés publics comme privés", commente Sergio P. Ermotti, group CEO d'UBS.