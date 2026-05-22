UBS revoit à la hausse ses prévisions annuelles pour le S&P 500, grâce à la vigueur des dépenses de consommation et à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires des analystes au paragraphe 5 et des informations contextuelles tout au long du texte)

UBS Global Wealth Management a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour l' .SPX e du S&P 500 de 7 500 à 7 900, invoquant la résilience des dépenses de consommation et la forte demande en infrastructures de centres de données.

Un nombre croissant de courtiers ont relevé leurs objectifs pour le S&P 500 ces dernières semaines, Morgan Stanley prévoyant 8 000 points d'ici fin 2026 , grâce à de solides investissements liés à l'IA et à l'optimisme concernant les bénéfices, en négligeant largement les risques d'inflation liés à la hausse des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient.

L'objectif actuel du gestionnaire de fortune implique une hausse d'environ 6 % par rapport à la dernière clôture de l'indice à 7 445,72 points.

Il a également introduit un objectif de 8 200 points pour l'indice à l'horizon juin 2027, tout en conservant son opinion « attractive » sur les actions américaines, et a relevé son estimation du bénéfice par action pour 2026 de 310 à 335 dollars.

« Nous continuons de penser que les moteurs du marché haussier restent intacts: une croissance économique et des bénéfices résilients, une Réserve fédérale accommodante et le déploiement de l'IA », ont déclaré les stratèges d'UBS dans une note publiée jeudi.

La hausse des estimations de bénéfices est concentrée, environ la moitié étant tirée par la demande de semi-conducteurs, en particulier les prix des puces mémoire, et un autre quart provenant de la hausse des bénéfices du secteur de l'énergie ainsi que de l'augmentation des investissements dans les centres de données, ont-ils précisé.

Les bénéfices du S&P 500 au premier trimestre étaient en passe de progresser de près de 29 % en glissement annuel, cette hausse étant en grande partie alimentée par les poids lourds de Wall Street liés à l'IA, selon les données de LSEG au 15 mai.

Toutefois, UBS a déclaré que l'absence de résolution concernant le détroit d'Ormuz pourrait commencer à compromettre ces facteurs haussiers, les récentes hausses des prix du pétrole et des taux d'intérêt exerçant une pression sur certains secteurs.