UBS reste négatif sur le palladium

(AOF) - La banque suisse prévoit un excédent modéré de 50 000 onces - soit 0,5% de la demande - cette année et elle reste donc négative sur les prix du palladium, ciblant un recul du prix à 900 dollars l'once à la fin de 2024. Aujourd'hui, l'once de palladium gagne 1,41% à 1024,77 dollars. UBS s'attend également à ce que l'offre de ce métal reste excédentaire au cours des prochaines années, car la demande de catalyseurs pour automobiles, qui représentent environ 90% de l'utilisation du palladium, continue de diminuer.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.