UBS reste à l'achat sur ID Logistics mais abaisse son objectif
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:01
Selon UBS, la dynamique de croissance se poursuit, mais entraîne une baisse temporaire du flux de trésorerie disponible.
"Nous relevons nos prévisions de croissance pour l'exercice 2026/27, ce qui retarde l'amélioration des marges et réduit temporairement le flux de trésorerie disponible" indique le bureau d'analyse.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2026 de 28 fois avec un rendement de 0%.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 16:01:00.
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