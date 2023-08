Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: résiliation des accords de garantie sur Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - UBS grimpe de près de 5% à Zurich, après la résiliation volontaire par la banque du contrat de garantie contre les pertes, à concurrence de neuf milliards de francs suisses, conclu avec la Confédération helvétique dans le cadre du rachat de son concurrent Credit Suisse.



L'établissement financier a également décidé de résilier volontairement le contrat de prêts sous forme de liquidités de 100 milliards de francs au maximum garantis par l'État, conclu avec la Banque nationale suisse (BNS).



'Les mesures d'urgence visant à préserver la stabilité financière prennent donc fin, et celles-ci ont rapporté à la Confédération des recettes de l'ordre de 200 millions de francs', met en avant le Conseil fédéral suisse.



En outre, Credit Suisse a intégralement remboursé, le 10 août, le prêt Emergency Liquidity Assistance Plus (ELA+) de 50 milliards de francs à la BNS, à laquelle il a versé une prime de risque de 476 millions de francs.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks +4.35%