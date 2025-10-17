UBS relève son opinion sur les actions mondiales à "attrayante" grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joel Jose

UBS Global Wealth Management a relevé sa position sur les actions mondiales à "attrayante", citant les gains de productivité attendus des dépenses en matière d'IA et un contexte politique favorable.

"Les tendances structurelles restent fermement en place. La vague de partenariats stratégiques entre les principaux acteurs de l'IA renforce notre confiance dans un cycle d'investissement soutenu et une plus grande visibilité des revenus", a déclaré UBS dans une note jeudi.

L'essor de l'IA a suscité une vague d'accords très médiatisés impliquant les grandes entreprises technologiques et les startups de la Silicon Valley au cours des dernières semaines.

Les actions mondiales ont atteint des niveaux record, portées par l'optimisme que la Réserve fédérale américaine a commencé à réduire les taux d'intérêt suffisamment tôt pour éviter une récession.

L'indice MSCI World .MIWO00000PUS , dominé par les actions américaines, a progressé d'environ 15,5 % depuis ses plus bas niveaux d'avril, rebondissant après une chute déclenchée par les craintes de récession à la suite des tarifs douaniers du président Donald Trump pour le "jour de la libération".

La maison de courtage a également relevé le niveau des actions américaines de "neutre" à "attractif", ajoutant que le rallye a encore de la marge.

La tendance haussière du marché boursier américain a atteint récemment son troisième anniversaire , alimentée par l'enthousiasme de l'IA et, plus récemment, par les attentes de réductions des taux d'intérêt. Toutefois, les inquiétudes des investisseurs concernant les valorisations élevées et les risques de bulle se sont accrues.

Séparément, UBS a relevé son objectif de fin d'année 2025 pour l'indice de référence américain S&P 500 .SPX de 6 600 à 6 900, s'alignant ainsi sur une série de révisions à la hausse de la part de ses pairs, citant la résistance des bénéfices des entreprises et une Fed plus dovish.

L'objectif actuel implique une hausse d'environ 4 % par rapport à la dernière clôture de l'indice (6629,07 points).