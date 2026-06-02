UBS relève son objectif de cours pour Caterpillar en raison d'une forte demande tirée par le secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** UBS relève l'objectif de cours du fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N de 677 $ à 900 $, tout en maintenant sa note à « neutre »

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action progresse de 2,4 % à 886 $ en début de séance

** Selon la banque, la forte demande dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie stimule la croissance du carnet de commandes de la société, avec des tendances à l'amélioration dans les secteurs de la construction et des ressources

** UBS estime que le potentiel de hausse est limité, car la forte croissance du carnet de commandes et les prévisions de bénéfices à long terme déjà élevées laissent peu de place à de nouvelles surprises, même si la demande en production d'électricité aux États-Unis reste robuste

** 16 des 30 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 13 "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 915 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, le titre affiche une progression de 54,9 % depuis le début de l'année