UBS relève Morgan Stanley à l'achat, prône la "qualité" face aux incertitudes
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 16:28
Dans une note de recherche, la banque suisse recommande aux investisseurs d'acheter de la "qualité dans un monde incertain".
"Compte tenu de sa rentabilité exceptionnelle ( best-in-class ), il est peu probable que l'action Morgan Stanley apparaisse un jour comme virtuellement bon marché", prévient l'établissement helvétique.
Un point d'entrée stratégique pour des catalyseurs bien identifiés
"Mais face à la salve de gros titres qui frappent actuellement les marchés et les valeurs bancaires - entre l'impact de la guerre en Iran, des difficultés du crédit privé ou de l'effet disruptif de l'IA - nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité pour les investisseurs de renforcer leurs portefeuilles avec un titre de qualité", poursuit UBS.
Ses analystes ajoutent qu'entre la solidité de ses activités de conseil, la perspective de plusieurs introductions en Bourse majeures cette année et une franchise de gestion de fortune qui domine ses pairs, ils perçoivent de nombreux catalyseurs de nature à relancer les cours.
A la Bourse de New York, l'action Morgan Stanley progressait de 0,4% mardi matin, à la suite de ce relèvement d'opinion, elle surperforme un indice S&P 500 en repli de 0,5%.
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