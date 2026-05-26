Les rendements augmentent, l’incertitude aussi

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Signaux contrastés du PMI américain, baisse de celui de la zone euro, le PIB du Japon dépasse les attentes au 1er trimestre… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les rendements mondiaux ont fortement progressé depuis le début de l'année en raison de la crise au Moyen-Orient qui a accentué les pressions sur les prix. Cette dynamique, conjuguée à une réévaluation des perspectives de politique monétaire et à la persistance de déficits budgétaires élevés, a contribué à la hausse des taux à long terme. Les bons du Trésor américain à 30 ans atteignent désormais leur plus haut niveau depuis 2007-2008. À l'avenir, les tensions sur les finances publiques et le volume élevé d'émissions obligataires pourraient continuer à peser sur les rendements.

Du côté de l'inflation, nous pensons qu'il faut être attentif à la façon dont le choc énergétique se répercute sur l'ensemble de l'économie. Le principal risque ne tient pas seulement à la flambée des prix de l'énergie, mais aussi à la durée pendant laquelle ils resteront à des niveaux élevés et à leurs effets de second tour sur l'économie, impactant directement la politique des banques centrales à court terme.

Nous restons donc favorables aux obligations, mais nous privilégions surtout celles à court et moyen terme.

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