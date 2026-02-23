UBS relève la note de BlackRock en raison de perspectives de croissance des frais à long terme plus solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** UBS relève le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N de "neutre" à "achat"

** Les frais de gestion de base de BLK - les frais récurrents qu'elle perçoit pour la gestion des actifs de ses clients - continueront de croître à un rythme soutenu pendant une période plus longue que prévu

** BLK est bien aligné sur les domaines les plus innovants de la gestion d'actifs et sur les tendances à long terme de l'industrie

** La société de courtage estime que, bien qu'il ne soit pas immunisé contre les pressions du crédit privé, le modèle important et diversifié de BLK reste résistant et quelque peu agnostique aux flux d'actifs changeants

** 17 analystes sur 20 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 3 comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 1320 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, BLK a progressé de 8,7 % au cours des 12 derniers mois