UBS relève Ermenegildo Zegna à l'achat, sur la base de fondamentaux améliorés
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:17
Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études rappelle qu'il s'est toujours montré positif concernant les perspectives de croissance du fabricant de costumes italien, qui bénéficie selon lui d'une dynamique commerciale solide et régulière de la part des consommateurs occidentaux, essentiellement pour sa marque principale Zegna, qui représente aujourd'hui 60% des ventes du groupe.
Le cabinet salue aussi une stratégie de relation client "personnalisée" qui se décline par des initiatives de merchandising efficaces et qui continuent de séduire les consommateurs haut de gamme, toutes générations confondues.
A la vue du rebond ayant caractérisé la consommation des acheteurs chinois au 4ème trimestre, UBS dit maintenant percevoir une trajectoire plus claire vers une croissance du chiffre d'affaires.
Pour ce qui concerne les marges bénéficiaires, et notamment les risques associés aux objectifs à horizon 2027, les analystes soulignent que ses discussions récentes avec les investisseurs laissent penser que les attentes du marché ont été réajustées.
Dans l'ensemble, le repli d'environ 10% du titre depuis le début de l'année conjuguée à la perspective d'une croissance annuelle du bénéfice par action (BPA) supérieure à 20% le conduisent à adopter une position plus favorable sur le titre et à adopter une recommandation d'achat.
Valeurs associées
|9,710 USD
|NYSE
|+4,35%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 11:17:00.
