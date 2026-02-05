 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jérôme Guedj, l'ex-frondeur PS devenu l'incarnation des gauches irréconciliables
information fournie par AFP 05/02/2026 à 13:25

Le député socialiste Jérôme Guedj, le 3 février 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le député socialiste Jérôme Guedj, le 3 février 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le député PS Jérôme Guedj, qui a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, est un ancien intime de Jean-Luc Mélenchon devenu l'incarnation des gauches irréconciliables après le 7 octobre 2023.

A 54 ans, le député de l'Essonne, département de banlieue parisienne où il a fait toute sa carrière politique, s'est retrouvé en première ligne dans le combat contre l'antisémitisme et dans l'affrontement contre La France insoumise, après le refus du parti de la gauche radicale de qualifier de "terroriste" l'attaque du 7-Octobre 2023 du Hamas contre Israël.

Le député a longtemps fait figure de fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon, dont il a été l'assistant parlementaire quand celui-ci était sénateur socialiste.

Il considérait alors l'actuel leader Insoumis comme son mentor et aime relater avoir préparé le concours de l'ENA dans les bureaux de celui qui était devenu ministre délégué à l'Enseignement professionnel.

Mais les deux hommes se fâchent une première fois en 2008 quand Jean-Luc Mélenchon quitte le PS. Ils ne se reparlent pas pendant 15 ans avant de se retrouver en 2022 lors de la création de l'alliance de gauche Nupes, que défend alors ardemment Jérôme Guedj.

Il croit alors que Mélenchon, qu'il dit avoir "aimé profondément", peut incarner le rassemblement de la gauche. Mais il est vite déçu quand le tribun semble attiser les divisions de l'alliance au moment des émeutes urbaines et du débat sur la réforme des retraites.

Le divorce est définitivement consommé après le 7-Octobre, quand un communiqué de LFI refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Et décrit même ces attaques comme une "offensive armée de forces palestiniennes".

Le député socialiste Jérôme Guedj, le 20 janvier 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le député socialiste Jérôme Guedj, le 20 janvier 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Traitant LFI d'"idiot utile du Hamas", Jérôme Guedj est pris pour cible par les Insoumis et son ancien mentor, qui le qualifie notamment de "lâche de cette variété humaine que l'on connaît tous, les délateurs".

"L'intéressant est de le voir s'agiter autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions", avait-il ajouté.

C'en est trop pour Jérôme Guedj, issu d'une famille juive séfarade et fervent défenseur de la laïcité, qui refuse d'être ramené à sa "judéité". Sujet qu'il n'évoque normalement pas car il se revendique d'abord "républicain de gauche" et "universaliste".

Il devient alors le fervent partisan d'une rupture totale avec LFI.

- ex-frondeur -

Le député socialiste Jérôme Guedj, le 15 octobre 2025, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le député socialiste Jérôme Guedj, le 15 octobre 2025, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Jérôme Guedj refuse de repartir aux législatives anticipées sous l'étiquette de la nouvelle alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) -il est réélu sous les seules couleurs du PS- et se brouille même avec la direction du parti, qui défend cet accord avec LFI pour contrer le RN.

Au congrès du PS qui suit, Jérôme Guedj traite Jean-Luc Mélenchon de "salopard antisémite". S'il regrette ensuite le mot "salopard", il maintient ses accusations d'antisémitisme.

Longtemps figure de l'aile gauche du parti, Jérôme Guedj a été l'un des députés socialistes frondeurs du quinquennat Hollande qui, en avril 2014, avaient refusé d'accorder leur confiance au gouvernement de Manuel Valls.

Reconnu par tous pour son expertise sur les questions sociales, l'époux à la ville de l'écrivaine Emilie Frèche a été en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites en 2023.

Devenu ces derniers mois un des acteurs du compromis avec le Premier ministre Sébastien Lecornu sur le budget, il s'ancre désormais dans la gauche réformiste chère à François Hollande, Bernard Cazeneuve ou Raphaël Glucksmann, tous anti-LFI, et refuse de participer à une primaire avec les Ecologistes et les anciens Insoumis.

Mais, au sein de son parti, où il est le premier à se déclarer officiellement pour 2027, Jérôme Guedj est vu comme un "individualiste", "attiré par les médias", selon plusieurs cadres.

"Guedj parle au nom de Guedj", ironise un socialiste. Un autre lui reconnaît "une forte personnalité" même s'il est "moins appuyé par une formation politique".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:33

    Une "gauche" qui prône la laïcité mais qui défend le sionisme en qualifiant les opposants à la politique sioniste d' "antisémites", qualificatif totalitariste, qui empêche tout débat. Je rappelle que le sionisme, c'est "un seul pays, un seul peuple, une seule religion". Donc, essentiellement raciste et intolérant.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Adele Van Reeth à Paris, le 26 septembre 2023 ( AFP / JOEL SAGET )
    Adèle Van Reeth lâche les rênes de France Inter en pleins remous pour l'audiovisuel public
    information fournie par AFP 05.02.2026 14:12 

    France Inter réorganise sa tête en pleins remous pour l'audiovisuel public et à 15 mois de la présidentielle : Adèle Van Reeth quittera début mars la direction de la première station du pays, où elle sera remplacée par Céline Pigalle, qui a dirigé plusieurs grandes ... Lire la suite

  • Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
    Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
    information fournie par Ecorama 05.02.2026 14:10 

    La volatilité fait son retour sur les marchés : chute brutale du bitcoin, variations marquées sur l’or, tensions sur le pétrole et mouvements rapides sur l’euro‑dollar. Que révèlent ces secousses sur l’état d’esprit des investisseurs ? Quels sont les risques qui ... Lire la suite

  • Brice Teinturier (Ipsos) : "C'est faux de dire que les Français sont paresseux !"
    Brice Teinturier (Ipsos) : "C'est faux de dire que les Français sont paresseux !"
    information fournie par Ecorama 05.02.2026 14:05 

    Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos BVA, politologue, et auteur du livre « Au-delà des apparences », coécrit avec Alexandre Guérin et Arnaud Caré (éditions du Cherche Midi), était l'invité de l'émission Ecorama du 5 février 2026, présenté par David ... Lire la suite

  • Les Français moins riches que les Chypriotes ?
    Les Français moins riches que les Chypriotes ?
    information fournie par Ecorama 05.02.2026 14:00 

    La France décroche-t‑elle durablement en Europe ? Selon Eurostat, le PIB par habitant français est désormais inférieur à la moyenne européenne, loin derrière l’Allemagne, le Danemark ou même Chypre. Comment expliquer ce recul qui s’installe depuis une décennie ? ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank