UBS réduit le PT de Builders FirstSource en raison de la hausse des taux hypothécaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** UBS réduit le PT du fournisseur de produits et services de construction Builders FirstSource BLDR.N à 143 $ contre 166 $ et maintient sa recommandation d'« achat »

** Le nouveau PT représente une hausse de 31,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage prévoit que le segment des nouvelles constructions, qui représente 82 % des ventes de BLDR, ne croîtra que de 1 % en 2026 et de 3 % en 2027

** "Les taux hypothécaires plus élevés et les prix élevés des maisons ont créé des problèmes d'accessibilité pour de nombreux acheteurs potentiels à travers le pays" - UBS

** 11 des 24 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 1 à "vendre"; le prix médian est de 136 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BLDR a baissé de 24,7 % au cours de l'année écoulée