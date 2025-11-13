UBS réduit l'objectif de prix de Broadridge Financial et maintient sa note "neutre"

13 novembre - ** UBS Securities réduit l'objectif de prix de l'entreprise de technologies financières Broadridge Financial

BR.N à 250 $, contre 280 $

** Le nouvel objectif de prix reflète toujours une hausse de 11,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous abaissons notre multiple cible car les valorisations du groupe ont été mises sous pression et nous reportons la valorisation à CY27" - UBS

** La société de courtage réitère sa notation "neutre" sur l'action; elle note que la société a réalisé un début solide pour l'exercice 2026, soulignant les vents structurels favorables, en particulier dans les solutions réglementaires et les tendances de l'externalisation technologique

** UBS indique que la croissance des revenus récurrents s'est accélérée, grâce aux récentes activités de fusions-acquisitions, notamment les acquisitions de SIS, Signal et iJoin, bien que la croissance organique ait ralenti à +5 % en glissement annuel

** Cinq courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" et cinq à "conserver"; l'objectif de prix médian est de 274,50 $ - LSEG

** À la dernière clôture, les actions Broadridge ont baissé de ~0,4 % depuis le début de l'année