UBS ramène la pondération des actions américaines à neutre
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 07:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, détaille l'ensemble, change le mot-clé du média de UBS-US/STOCKS-DOWNGRADE)

UBS a annoncé vendredi qu'elle avait réduit à neutre sa recommandation d'allocation aux actions américaines, le plus grand marché boursier du monde risquant d'être à la traîne alors que la croissance s'accélère dans d'autres pays.

Dans une note, les stratèges Andrew Garthwaite et Marc el Koussa ont cité des raisons telles que la sensibilité relativement plus faible des bénéfices des entreprises américaines à la croissance mondiale, les valorisations élevées, la tendance des fonds à se diversifier en dehors des États-Unis et les risques de baisse du dollar, entre autres.

"Les États-Unis ont l'effet de levier opérationnel le plus faible de toutes les grandes régions et sont donc historiquement moins performants si la croissance mondiale s'accélère pour dépasser 3,5 %", ont-ils déclaré.

UBS prévoit un PIB mondial de 3,4 % en 2026.

Les investisseurs mondiaux ont retiré leur argent du plus grand marché boursier du monde ( ), car la baisse des rendements des grandes entreprises technologiques et le chaos qui règne dans l'élaboration de la politique intérieure les poussent à chercher des solutions de rechange.

La faiblesse du dollar - qui a enregistré l'année dernière sa pire performance annuelle depuis 2017 - a été un autre facteur déterminant.

"D'après notre marketing en Amérique du Nord, il semble sans ambiguïté que les fonds iront à l'échelle mondiale", ont déclaré les stratèges.

"Les flux d'ETF montrent que la diversification est en train de se produire."

Il n'en reste pas moins que le marché américain est si vaste que même une allocation de référence resterait considérable, les actions américaines représentant plus de 70 % de l'indice MSCI World des actions mondiales.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/02/2026 à 07:48:20.

