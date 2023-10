UBS plus pessimiste sur les cours de l'argent

(AOF) - UBS a aligné ses prévisions pour l'argent sur les ajustements récents de ses estimations sur l'or, qui reflètent la perspective de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps aux États-Unis. La Banque suisse table sur une once d’argent à 22 dollars en fin 2023 et à 24 dollars à la fin du premier semestre 2024. Ses projections ont été abaissées de 2 dollars l’once. Comme pour l’or, le coût d'opportunité élevé (rendements plus élevés des obligations d'État) et un dollar plus fort restent des vents contraires à court terme.

Par exemple, si le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans - entraîné par des taux réels plus élevés, dépasse 5 % - le prix de l'argent pourrait descendre en dessous de 20 dollars l'once.