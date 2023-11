UBS ploie sous les frais d'intégration au 3T mais stabilise Credit Suisse

Le géant bancaire suisse UBS a essuyé une perte trimestrielle plus lourde qu'attendu sous le poids des frais d'intégration de Credit Suisse, mais a rassuré les marchés en stabilisant la gestion de fortune de son ex-rivale qui avait subi des retraits massifs d'argent.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Au troisième trimestre, les dépenses d'intégration se sont montées à 2 milliards de dollars, indique la banque dans son rapport trimestriel. Devant ces frais, sa perte nette s'est montée à 785 millions de dollars (732 millions d'euros), alors que les analystes interrogés par l'agence suisse AWP s'attendaient à une perte de 430 millions de dollars. Il s'agit de sa première perte trimestrielle depuis 2017.

"Les efforts déployés pour récupérer des actifs" lui ont toutefois permis d’engranger quelque 22 milliards de dollars d'argent frais durant le trimestre et "pour la première fois depuis un an et demi", les afflux de fonds sont revenus en terrain positif pour Credit Suisse, souligne UBS dans un communiqué.

Credit Suisse avait essuyé 110,5 milliards de francs suisses (114,5 milliards d'euros à taux actuels) de retraits de fonds au quatrième trimestre 2022, puis 61,2 milliards de francs au premier trimestre 2023, la banque se retrouvant au bord du gouffre lorsqu'un mouvement de panique s'était emparé des marchés en mars. Pour éviter sa faillite, les autorités suisses s'étaient réunies dans l'urgence pour négocier son rachat par UBS.

"Nous avons maintenant stabilisé Credit Suisse", se félicite UBS dans le communiqué, les entrées d'argent frais au sein de son ancienne concurrente se chiffrant à 3 milliards au troisième trimestre.

"L'intégration de Credit Suisse se poursuit conformément au calendrier", insiste Sergio Ermotti, le directeur général d'UBS, cité dans le communiqué, la banque étant même en avance sur son programme d'économies.

A la fin du troisième trimestre, les économies brutes déjà réalisées avoisinaient 3 milliards de dollars sur une base annualisée, UBS atteignant ainsi son objectif pour l'année "un trimestre plus tôt qu'initialement prévu".

- De clairs progrès -

Après avoir gagné plus de 4% en début de séance, l'action a clôturé en hausse de 1,83% à 22,28 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice-phare de la Bourse suisse, en baisse de 0,05%.

UBS a fait "de clairs progrès" depuis que la fusion a été finalisée mi-juin, a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, qui note une amélioration "significative" des afflux d'argent en septembre, les résultats sous-jacents étant également "bien meilleurs qu'attendu".

Avant impôts, la banque a certes essuyé une perte de 255 millions de dollars, mais son bénéfice sous-jacent s'est monté à 844 millions de dollars.

La banque reste toutefois confrontée à "une tâche énorme", rappelle l'analyste.

- 4.000 employés en moins au 3T-

UBS a "sérieusement commencé le processus de restructuration, mais ça n'est que le début", ont souligné les analystes d'ING dans une note de marché.

Une décision a déjà été prise fin août concernant la branche helvétique de Credit Suisse, qui englobe sa banque de détail, prêts hypothécaires et crédits aux entreprises suisses, mais le plus grand chantier reste la banque d'investissement, secouée par de nombreux scandales.

Au troisième trimestre, les effectifs ont encore diminué de 4.000 personnes, a indiqué UBS, ce qui fait ressortir une baisse d'environ 13.000 employés par rapport à fin 2022. Ensemble, les deux banques employaient plus de 120.000 personnes dans le monde l'an passé.

"Nous ne pouvons pas garder tout le monde", a expliqué M. Ermotti lors d'une conférence de presse téléphonique, car "Credit Suisse est structurellement déficitaire" et "nous devons réaliser des économies de coûts massives", a-t-il ajouté.

Alors que les départs se sont multipliés chez Credit Suisse, UBS a toutefois proposé des bonus de rétention à certains employés pour les convaincre de rester durant le rachat et les débuts de l'intégration pour un montant total de 500 millions de dollars, selon son rapport trimestriel.

Actuellement, le groupe est "pleinement concentré" sur l'intégration mais prépare aussi "la prochaine étape" en élaborant ses projets pour les trois prochaines années, a précisé M. Ermotti lors d'une conférence pour les d'analystes. Ces projets seront présentés en février.