UBS: placement d'un emprunt AT1 de 3,5 milliards de dollars

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé jeudi avoir placé hier une émission d'obligations super subordonnées perpétuelles 'Additional Tier 1' (AT1) pour un montant de 3,5 milliards de dollars.



L'émission s'est déroulée en deux tranches: une première de 1,75 milliard de dollars euros remboursable à cinq ans avec un coupon de 9,25% et la seconde affichant les mêmes caractéristiques mais remboursable à dix ans.



Les obligations AT1, ou 'Coco', sont des titres hybrides émis par les banques européennes, comptant comme capital réglementaire, censés permettre d'absorber les pertes en-dessous d'un niveau de solvabilité donné afin d'éviter une éventuelle recapitalisation par la sphère publique.





