UBS obtient une licence bancaire aux États-Unis, ce qui stimule ses projets de gestion de fortune

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* UBS veut se développer aux États-Unis et améliorer sa rentabilité

* La banque doit relever des défis pour réorganiser ses activités aux États-Unis

* Confrontée à des règles plus strictes dans son pays, la banque suisse cherche à se développer à l'étranger

(Plus de détails dans l'ensemble de l'article) par Oliver Hirt et Dave Graham

UBS UBSG.S a obtenu une licence bancaire nationale aux États-Unis, a déclaré la banque suisse vendredi, dans le cadre de ses efforts pour développer la gestion de fortune dans la plus grande économie du monde.

UBS a déclaré que sa demande de charte bancaire nationale avait été approuvée par l'Office of the Comptroller of the Currency, une étape positive pour la banque alors qu'elle tente de s'adapter aux réglementations bancaires plus strictes en Suisse.

"Cela renforcera notre élan aux États-Unis et notre ambition de devenir le premier gestionnaire de fortune mondial", a déclaré Rob Karofsky, président d'UBS Americas, dans une déclaration vidéo diffusée sur LinkedIn.

UBS avait demandé l'autorisation de convertir sa banque américaine, UBS Bank USA, en banque à charte nationale, ce qui lui permettrait d'offrir la même gamme de services que les prêteurs américains, notamment les comptes chèques, les comptes d'épargne et les prêts hypothécaires.

Brian Carlin, responsable de la gestion de fortune mondiale pour UBS aux États-Unis, a déclaré que la charte permettrait à la banque d'élargir sa clientèle et ses services, même si cela prendrait du temps.

"Nous allons maintenant nous battre pour offrir des services bancaires courants", a-t-il déclaré.

Les produits bancaires tels que les comptes chèques et les comptes d'épargne devraient être introduits pour les clients vers la fin de l'année 2027, a déclaré une personne au courant de l'affaire.

LES ÉTATS-UNIS SONT LE PLUS IMPORTANT MARCHÉ DE LA FORTUNE

UBS considère les États-Unis, où plus de 1 000 personnes sont devenues millionnaires chaque jour en 2024, comme le marché de croissance le plus important pour son activité principale de gestion de fortune.

Mais UBS est moins rentable que les principales banques américaines, telles que Morgan Stanley MS.N . UBS est également confrontée à des obstacles dans la réorganisation de ses activités américaines après avoir perdu des milliards de dollars d'actifs de clients et près de 200 conseillers financiers, selon des analystes et des sources industrielles, a rapporté Reuters cette semaine.

Un ancrage plus solide aux États-Unis pourrait aider UBS à développer ses activités, alors qu'elle cherche à satisfaire les demandes des investisseurs pour des rendements plus élevés.

La nécessité de soutenir les activités américaines est devenue plus urgente depuis qu'UBS a racheté Credit Suisse après l'effondrement de son rival en 2023, ce qui a incité le gouvernement suisse à se lancer dans des projets visant à rendre le secteur bancaire moins risqué grâce à des réglementations plus strictes.

Le gouvernement devrait présenter un projet de loi avec ses propositions de réglementation dans le courant du mois prochain.

Les mesures proposées imposeraient à UBS des exigences plus élevées en matière de fonds propres. La banque les a critiquées, les jugeant excessives et estimant qu'elles risquaient de la désavantager.