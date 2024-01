UBS nomme un nouveau président pour la gestion d’actifs

Suni Harford, la responsable de la gestion d’actifs d’UBS Group, quitte le groupe un an après l’intégration de Credit Suisse. Elle laisse ainsi la place à Aleksandar Ivanovic.

Agée de 62 ans, Suni Harford a décidé de prendre sa retraite après sept ans chez UBS, dont plus de quatre ans en tant que présidente de la gestion d’actifs. Elle a notamment piloté l’intégration des activités de gestion de Credit Suisse dans UBS, donnant naissance à un acteur mondial de 1.600 milliards de dollars d’actifs. Les changements prendront effet le 1 er mars et Aleksandar Ivanovic rejoindra le comité exécutif.

Aleksandar Ivanovic, qui travaille chez UBS depuis 1992, est actuellement responsable de la couverture clients et responsable de la Suisse, ainsi que de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la gestion d’actifs. Beatriz Martin Jimenez reprendra les responsabilités de Suni Harford en matière de durabilité et d’impact en plus de ses fonctions actuelles (responsable non-core and legacy et présidente EMEA et UK chief executive ).

Laurence Marchal