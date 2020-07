Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS ne sera plus informée du transfert d'informations vers la France Reuters • 15/07/2020 à 22:13









UBS NE SERA PLUS INFORMÉE DU TRANSFERT D'INFORMATIONS VERS LA FRANCE ZURICH (Reuters) - UBS ne sera plus informée et ne pourra plus contester le transfert par les autorités suisses à leurs homologues françaises d'informations relatives à leur clientèle, a annoncé mercredi une juridiction helvétique. Dans sa décision, le Tribunal administratif fédéral, rejette un recours présenté par UBS et lui retire "la qualité de partie à UBS dans les procédures encore pendantes en lien avec une demande d'assistance administrative de la France". La plus grande banque suisse a été condamnée en février 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à payer 4,5 milliards d'euros, dont une amende record et inédite en France de 3,7 milliards, pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. (John Revill; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +0.66%