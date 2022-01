UBS ne prévoit pas une revalorisation des titres des gestionnaires cotés européens

(NEWSManagers.com) - Dans une note publiée ce 24 janvier, le bureau d'analyses d'UBS fait un point sur les perspectives d'évolution de cours d'un panel de sociétés de gestion européennes cotées en Bourse. UBS remarque tout d'abord qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu une corrélation étroite entre les flux d'entrées et de sorties dans les fonds et les multiples de valorisation des gestionnaires d'actifs européens cotés. Mais pour l'année 2021, même si les flux se sont accélérés et que le segment a enregistré sa meilleure année depuis 2017, le groupe de sociétés cotées qu'il suit s'est, dans son ensemble, dévalorisé tout au long de l'année. Il se négocie en effet en moyenne à 11,9 fois le ratio cours sur bénéfice (PER), soit un écart-type de 1,1 en dessous de la " norme" et un niveau normalement associé à des sorties d'actifs de 2 à 3 %.

" Nous pensons que ce déclassement peut s'expliquer par la préférence des investisseurs pour les banques européennes, qui ont connu leur meilleure année depuis 2009. Les perspectives 2022 restant favorables pour les banques, il existe un risque que les gestionnaires d'actifs ne voient pas leur titre réévalué" , estiment les analystes d'UBS.

Au niveau opérationnel toutefois, les sociétés de gestion devraient continuer de profiter d'un environnement favorable. Il est soutenu en effet par la forte croissance des dépôts des ménages en Europe au cours des trois dernières années (6 % par an contre une moyenne de 2 % sur 10 ans). " Nous pensons que la rotation vers les fonds d'investissement à laquelle nous avons assisté l'année dernière se poursuivra en 2022" , écrit UBS. La banque prévoit des flux entrants de 4,4% (en % des actifs sous gestion) en 2022, généralement en ligne avec les niveaux de 2021 et supérieurs aux attentes du consensus de 2,6%.