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UBS n'est plus à l'achat sur Colruyt, le titre chute
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:10

Colruyt s'affaisse d'un peu plus de 4% à Bruxelles, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours abaissé de 47 à 38 EUR sur le titre du groupe belge de distribution alimentaire.

"Une croissance modeste du profit d'exploitation (EBIT) dans un marché belge difficile signifie que Colruyt est suffisamment valorisé à ce niveau, selon nous", explique la banque helvétique dans le résumé de sa note de recherche.

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COLRUYT
34,1400 EUR Euronext Bruxelles -4,26%
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