UBS n'est plus à l'achat sur Colruyt, le titre chute
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:10
"Une croissance modeste du profit d'exploitation (EBIT) dans un marché belge difficile signifie que Colruyt est suffisamment valorisé à ce niveau, selon nous", explique la banque helvétique dans le résumé de sa note de recherche.
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