UBS LMdG lance un nouveau fonds à échéance

UBS La Maison de Gestion lance une nouvelle stratégie obligataire à échéance, LMdG IG Fix 2028. L’approche de ce fonds de portage est similaire à celle du fonds LMdG IG Fix 2025, lancé fin 2022.

Comme son prédécesseur, le fonds à échéance 2028 est investi dans des obligations investment grade , exclusivement libellées en euro, avec une sensibilité au risque de taux comprise entre -0,2 et 5. Les gérants s’appuient sur une philosophie de portage de type buy and maintain , avec un objectif de détention des obligations jusqu’à leur remboursement.

Géré par l’équipe de gestion obligataire d’UBS LMdG, Radoslav Radev et Nidal Nagib, ce fonds vient compléter la gamme actuelle, composée des fonds LMdG IG Fix 2025, LMdG Flex Court Terme, LMdG Float to Fix 2027 et LMdG Multi-Crédit.